L'Aria che Tira, ‘furia' Parenzo con Tecce: "Mi hai fatto talmente incavolare che...”

“Sentiamo Roberto Salis, il papà di Ilaria, che cosa ha detto”. Inizia così lo scontro in tv tra David Parenzo e Laura Tecce. “Salis incontrerà Ignazio La Russa venerdì”, sottolinea la giornalista mentre il conduttore de L’Aria che Tira manda il servizio nel corso della puntata del 31 gennaio su La7. “Venerdì, ma sono 11 mesi che questa persona è detenuta nelle carceri ungheresi”, replica Parenzo, che incappa in un inconveniente, con un movimento repentino: “È caduta anche l’acqua, mi hai fatto talmente incavolare che mi è caduta l’acqua, pazzesco”.

Ad aver fatto andare su di giri Parenzo era stato il discorso di Tecce sulla 39enne italiana detenuta in Ungheria: “Le immagini viste sono disumane, nessuno dovrebbe essere tratto in catene in nessun posto, indipendentemente dal reato o presunto tale che possa aver commesso. Ma il pretesto per la polemica politica è ancora una volta imbarazzante. Si dice che non è intervenuta, invece Giorgia Meloni è intervenuta personalmente, il caso è venuto fuori prepotentemente all'attenzione pubblica e anche politica adesso. Che poi l'ambasciatore italiano in Ungheria non abbia dato delle comunicazioni alle nostre autorità di quanto avveniva questo è oggettivamente grave. È ovvio che non possiamo entrare nella politica e nelle condizioni carcerarie di un altro Paese. Anche in America c’è stato un giustiziato con la maschera di azoto. Non possiamo dire a loro come gestire la giustizia, possiamo rimpatriarla”. Parenzo in particolare chiede invece un isolamento di Viktor Orban all'interno dell'Unione europea.