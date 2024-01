Sandra Milo, Marisa Laurito rivela: "A novanta anni ancora...". Il ricordo

29 gennaio 2024 a

Protagonista per molti anni dell’intrattenimento televisivo, musa di Federico Fellini che la soprannominò "Sandrocchia", Sandra Milo ha attraversato cinema e tv mantenendo un gioioso disincanto e un’ironia dolce che si rispecchiava nel sorriso. Il triste annuncio è arrivato questa mattina. "Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce", hanno scritto sui social i figli Debora, Ciro e Azzurra. A Prima di domani, così come è accaduto un po' in ogni diretta televisiva di oggi, Bianca Berlinguer ha deciso di dedicare uno spazio all’indimenticabile diva. Ospite in collegamento Marisa Laurito, che recentemente ha girato con l'attrice in "Quelle brave ragazze".

"Credo che lei intanto sia stata una donna aperta, speciale, molto forte, molto radicata nella terra", ha detto la cabarettista dopo che la conduttrice le ha chiesto un ricordo della collega. "La definirei proprio, veramente, una grande madre: amava pazzamente i suoi figli e, incredibilmente, sentiva anche a 90 anni la responsabilità dei figli", ha continuato, portando tutti a riflettere sulla capacità di Sandra Milo di coniugare la sua vita da diva con quella da mamma. "Invece di pensare di più a sé, perché magari a 90 anni si può diventare anche egoisti e molti lo diventano, lei aveva questa grande responsabilità di questa famiglia", ha quindi sottolineato Laurito. "Credo che la leggerezza venisse dal fatto che lei era libera, una donna libera e dava libertà agli altri. Era molto curiosa, colta", ha concluso.