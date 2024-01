Omnibus, Pregliasco spiega la Supermedia YouTrend: "Cosa cambia nel centrodestra"

26 gennaio 2024 a

Le elezioni europee si avvicinano e i partiti tendono a muoversi in vista di quell'importante appuntamento elettorale. Nel corso della puntata di Omnibus del 26 gennaio, Lorenzo Pregliasco di YouTrend illustra le cifre della Supermedia e descrive il ribaltone nei rapporti di forza avvenuto all'interno della coalizione di centrodestra.

"Di qui a quattro mesi ci saranno innanzitutto le elezioni Europee in cui comunque il sistema è proporzionale - dichiara Pregliasco - Quindi l'incentivo è a distinguersi tra partiti anche se alleati. Tutto questo a differenza, ad esempio delle elezioni politiche dove comunque c'è un impianto in cui si vota la coalizione o qualcosa a metà tra il partito e la coalizione visto che in Italia abbiamo un sistema misto. Alla fine parliamo di due partiti, Fratelli d'Italia e Lega, che oggi costituiscono quasi 9 voti su 10 all'interno del centrodestra. In questo senso è uno schema totalmente diverso dal passato quando metà della coalizione era rappresentata da Forza Italia e poi c'erano due comprimari, due alleati minori. Adesso è chiaro che c'è l'egemonia di Fratelli d'Italia ma è tutto un confronto nel campo della destra".