Pomeriggio5, bufera sull'influencer Giulia Nati. La difesa: “Tutto quello che ho me lo sono sudato”

Un’altra influencer finisce al centro delle polemiche. Giulia Nati ha attirato le critiche per aver pubblicato una foto che la ritrae su un letto d’ospedale mentre le viene effettuata una flebo da alcune borse di lusso. E la donna ha cercato di difendersi dalle critiche intervenendo a Pomeriggio5, programma di Canale5 con Myrta Merlino alla conduzione, nel corso della puntata del 26 gennaio: “Secondo me il problema non è il video in sé per sé, il problema scatenante sono un connubio di due fattori, la parola influencer e il lusso. Non sono un’influencer, sono un’imprenditrice nata dal niente, sono arrivata a Milano 10 anni fa con 300 euro in tasca e quindi tutto quello che ho me lo sono sudato. Ho 3 aziende”.

Interviene Merlino interrompendo la sua ospite: “Nessuno ti mette in discussione come persona Giulia, ma il problema è che quando ti avvicini ad una cosa delicata come la malattia bisogna stare molto attenti al messaggio che si manda”. Nati prova a replicare ancora: “No, assolutamente no, sotto al mio video le parole e gli attacchi più comuni erano che ero un’influencer e che dovevo morire”.