Vittorio Feltri, lo scontro con Giovanna Vitale di Repubblica: succede di tutto

Repubblica torna all'attacco di Giorgia Meloni. Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari titola oggi "Velina nera", pubblicando il testo di Ore 11, la comunicazione quotidiana che i parlamentari di FdI ricevono e che ieri parlava anche degli attacchi del giornale alla premier e alla maggioranza. Sullo sfondo, ovviamente, le parole di Meloni sulle delocalizzazioni di Stellantis. Se ne parla a L'aria che tira, il programma condotto da Davide Parenzo su La7. Il direttore editoriale de Il Giornale, Vittorio Feltri, si limita a riportare "un dato di fatto", ossia "che la Repubblica è di proprietà di John Elkann e della famiglia Agnelli". Allo stesso modo è un fatto "che la famiglia Agnelli abbia combinato quello che tutti sappiamo, cioè ha portato via quasi tutto dall'Italia", ribadisce Feltri.

In studio c'è Giovanna Vitale di Repubblica, che ribadisce la totale indipendenza del giornale dal suo editore. "Io ho diretto nove giornali - ribatte Feltri - quando un direttore tratta il suo contratto esistono naturalmente dei paletti che si concordano con l'editore. Dopodiché è chiaro, il direttore fa quello che vuole ma sempre sulla base degli accordi che sono stati presi con l'editore. Sarà successo, immagino, anche al mio amico Molinari che, aggiungo, è stato un mio giornalista all'Indipendente e devo dire che era molto bravo. Forse è peggiorato...", è la battuta del direttore.

Feltri in seguito rivela che Ezio Mauro, storico direttore di Repubblica, gli offrì alla fine degli anni Novanta di scrivere per quel giornale. "Perché siamo un giornale pluralista", interviene Vitale con Feltri che perde le staffe per l'interruzione tanto che gli scappa anche un "vaffa". "Che me ne frega che sei pluralista, lasciami parlare!".