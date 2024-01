Pedretti, Feltri: "Una povera crista". La lezione sulle gogne: "Non frega nulla"

20 gennaio 2024 a

a

a

La storia di Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta dopo la diffusione della recensione contro gay e disabili, è balzata agli onori di cronaca soprattutto per l'inserimento nella questione di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. A mettere in dubbio la veridicità di quanto affermato sui social dall'imprenditrice è stato infatti il compagno della giornalista, che ha rilanciato i post offrendo loro la possibilità di avere grande visibilità. Di questa vicenda si è parlato molto nell'ultima puntata di Dritto e rovescio, il programma di politica e di attualità di Rete 4. Ospite d'eccezione Vittorio Feltri, che ha provato con maestria a passare in rassegna tutte le notizie più salienti della settimana. "Sei tornato in gran forma, mi fa piacere!": così lo ha accolto Paolo Del Debbio in studio. Non è mancata l'ironia del direttore editoriale de Il Giornale: "Eh si, sono quasi vivo!".

"Linciaggio mediatico", lo psicologo di Bibbiano chiede i danni a Lucarelli

"E non è poco. Senti, ci vuoi dire cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di questa settimana?", ha replicato il conduttore. Il primo commento di Feltri si è concentrato subito sul caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice della pizzeria "Le Vignole" di Sant’Angelo Lodigiano, trovata senza vita in seguito al clamore mediatico suscitato da una sua risposta a una recensione omofoba. "Mi è dispiaciuto che una povera crista, un po' fragile, debole e forse non del tutto a posto si sia uccisa solo per una critica. Le critiche son legittime e possono essere più o meno pesanti, però chi le riceve deve digerirle", ha detto, per iniziare, il giornalista.

Recensione vera o falsa? La risposta del consulente informatico e le piste

Quindi Vittorio Feltri ha provato a continuare raccontando ai telespettatori la propria esperienza: "Io ne ho ricevute a migliaia nella vita di valutazioni negative, insulti, mi han dato dell'ubriacone, del pazzo, del fascista, ma non mi sono mai ammazzato, perché a me delle idee degli altri che riguardano me non frega assolutamente nulla e mi spiace che questa signora non abbia seguito questa mia filosofia", ha dichiarato.