Prima di domani, Gasparri svela il giochetto: "Multe facili per prendere soldi"

24 gennaio 2024

Limiti di velocità a 30 chilometri orari. Gasparri svela il trucchetto dei Comuni per prendere soldi ai cittadini. Se n'è parlato nel corso della puntata di Prima di domani in onda il 24 gennaio su Rete4.

"Anni fa, quando governava, il centrodestra può vantare di aver fatto la patente a punti - ha detto Maurizio Gasparri - Per questo non ne farei una questione ideologica, io sono per una misura selettiva. Perché non vorrei che serva solo a prendere soldi dai cittadini con multe facili. Abbiamo fatto la patente a punti che ha fatto diminuire il numero dei morti e poi Salvini, qualche mese fa, è intervenuto su un altro tema tragico: l'uso del cellulare al volante che causa morti. E noi abbiamo introdotto misure più severe, quindi la sicurezza stradale va garantita".