Avanti Popolo, Nunzia De Girolamo risponde a Fiorello: "Attento"

Uno sketch messo in piedi da Fiorello e Fabrizio Biggio in cui i due mascherati "giocano" sulle indiscrezioni per cui il programma di Nunzia De Girolamo "Avanti Popolo" chiuderà i battenti dopo il Festival di Sanremo. Fiorello e Biggio dicono: "Popolo della De Girolamo, sappiamo che chiuderanno Avanti Popolo. Lo chiuderanno dopo Sanremo, perché non chiuderlo prima? Prima!".

La risposta di De Girolamo non si è lasciata attendere e la conduttrice si fa vedere dietro la porta chiusa che conduce allo studio del programma tv. "Aprite! Aprite! Ma che mi avete chiuso?", si chiede De Girolamo mentre batte con le mani sulle porte. Poi il messaggio ironico: ""Attento Fiore...il prossimo potresti essere tu". Ironia che supera con eleganza tutte le indiscrezioni.