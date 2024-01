Ferragni, prima le voci di crisi poi l'avvistamento: "Famoso avvocato divorzista"

20 gennaio 2024 a

Che questo non sia un buon periodo per Chiara Ferragni è cosa risaputa. Da quando è scoppiato il pandoro-gate, l'inchiesta ha iniziato ad allargarsi a macchia d'olio e ora l'influencer è "indagata per truffa aggravata". L'imprenditrice digitale, dopo aver rotto il lungo e fragoroso silenzio, è tornata a mostrarsi con parsimonia sui social. Tra gli scatti e i video postati, i più frequenti immortalano i figli Leone e Vittoria. Lo scorso weekend, Ferragni è scappata in montagna per poche ore. Con lei i bambini, la madre Marina e la sorella Valentina. Ma nessuna traccia del marito Fedez, che invece si è ripreso a casa, in compagnia della sola cucciola Paloma. Qualcuno ha pensato subito a una maretta tra i due. Ipotesi, questa, che non è stata nè smentita nè confermata apertamente dai diretti interessati. Di certo c'è che, dopo la circolazione delle voci di crisi, il rapper ha pubblicato nuove foto della famiglia sui social, provando a mettere a tacere la macchina del gossip. Oggi, però, sui media una nuova, pesante, indiscrezione.

A lanciarla in rete è VanityFair. "Che cosa ci fa Chiara Ferragni nello studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti d'Italia?": questo il titolo dell'articolo apparso in mattinata. Il pezzo fa luce prima sull'"impero" dell'influencer e quindi sui guai che hanno a che fare con la beneficenza e con le pratiche commerciali a essa collegate. Segue, poi, un approfondimento sulla vita sentimentale dell'imprenditrice digitale. "Pare che lei non abbia gradito le sue (del marito, ndr) ultime esternazioni contro la stampa, considerate l'ennesimo modo per attizzare il fuoco proprio mentre lei è impegnata a spegnerlo", si legge. Allusione, questa, alle accese repliche del cantante ai giornalisti. Ma c'è di più. Fonti vicine a VanityFair hanno riportato che Ferragni, nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio, "è stata vista entrare nel palazzo, in zona Porta Venezia a Milano, in cui si trova lo studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti d'Italia. Chiara è arrivata da sola, accompagnata dal suo autista, ed è sparita dietro a un grosso portone". Cos'è successo, per ora, rimane un mistero.