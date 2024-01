Ferragni, Naike Rivelli senza freni: "Linciaggio mediatico? Quando si mette male..."

19 gennaio 2024 a

Naike Rivelli contro Chiara Ferragni. Attraverso dei video pubblicati su Instagram, l'attrice e figlia di Ornella Muti ha puntato il dito contro l'influencer più seguita d'Italia, ora indagata per truffa a causa del caso Balocco. I filmati stanno facendo discutere parecchio. Prendendo in mano dei bambolotti e aggiungendo la didascalia: "Liberiamo i bambini dal Trumanshow", Rivelli ha lanciato una raffica di accuse all'imprenditrice digitale, ponendo l'accento sull' "operazione benefica" e su quelle che sono state in un primo momento definite "pratiche commerciali scorrette".

Ed ecco che la figlia di Ornella Muti "va in scena" e inventa un siparietto con un bambolotto. "Perché piangi? - chiede -. Ah sì, perché c'è Goofy nella lavatrice. Poverino, dai piangi un po'". E ancora: "Ma perché piangi? Non è morto, sta affogando nella lavatrice". Quindi mostra una borsa di marca che mette nelle mani del bambolotto: "È Goofy, non Pluto. Dai non piangere, che carino, pensa che sia morto Goofy. È carino vero? Troppo divertente".

"Ho un nuovo smalto inventato da me, super-chimico. Ecco qua il mio mini-Truman, che si presta per l'audience, per tutti i suoi follower che osservano. Gli mettiamo un po' di chimicità sulle unghiette". E ancora: "Adoro questa cosa di mettere lo smalto sui bambini maschi piccoli che ancora non sanno cos'è. Però è troppo divertente". Poi afferra il bambolotto: "Bravo mini-Truman, fai vedere". Interpretando proprio Ferragni, dice: "I bambini in prima fila, i bambini sovraesposti. Ora c'è questo linciaggio mediatico. Io prima interagivo con i miei follower tutti i giorni, adesso non mi espongo. Quando le cose si mettono male, spariscono gli influencer". Ed ecco la foto dei bambolotti con uno striscione: "Liberatemi".