Otto e mezzo, scintille Gruber-Sechi: "Sinistra ossessionata dal fascismo", "Dici tutto tu..."

Frizioni tra Mario Sechi e Lilli Gruber nel corso della puntata del 19 gennaio di Otto e mezzo, talk show pre-serale di La7. Il direttore di Libero si scaglia contro la vulgata della sinistra che ogni giorno parla di un ritorno del fascismo in Italia: “Vogliamo dire che siamo in una dittatura con il rischio fascismo? La sinistra italiana si sta distinguendo in tutta Europa per l’ossessione del fascismo, un qualcosa che trovo controproducente e si vede dai risultati. Il riflesso di tutto questo dibattito, il sottotesto, è ‘viviamo in una pericolosa dittatura soft, come si diceva un tempo per Berlusconi, c’è una sorta di seduzione nera che diventerà un’ondata e priverà gli italiani da tutte le libertà’. Questa è la vulgata delle sinistre, dal quale ne discende che la destra odia la satira e non sa ridere, perché questo è stato detto, la destra è contro tutti i giornalisti, la destra è naturalmente fascista, ma dai”.

La padrona di casa non ci sta e punge il suo ospite: “Annuncio alle spettatrici e agli spettatori che abbiamo un nuovo conduttore della trasmissione che si chiama Mario Sechi, che te le fai e te le dici, decidi tutto tu, nessuno ha utilizzato, né il sottotesto, né i sovratesti, lo dico perché qui siamo piuttosto diretti. Non ti preoccupare, io – sottolinea Gruber fulminando il giornalista - sono assai diretta nell’affrontare i temi e nelle mie domande. Io adesso vado avanti…”.