Amici, Mew e Matthew fuori dal talent di De Filippi. Qual è la verità

L’uscita di scena di Matthew e Mew da “Amici di Maria De Filippi” continua a essere al centro dei dubbi e del gossip. Ma facciamo un passo indietro. Il 9 gennaio, durante il daytime di Amici, è stata annunciata la notizia dell’abbandono di Mew e Matthew. La comunicazione ufficiale ha rivelato che i due ragazzi lasciavano la scuola “per motivi personali”, senza fornire ulteriori dettagli in merito. Nella puntata di domenica 14 gennaio anche la stessa Maria De Filippi si è limitata a dare la notizia senza fornire alcuna spiegazione in merito. Il tutto ha creato un vuoto di informazione e ha lasciato il pubblico sconcertato e dubbioso.

Diverse ipotesi sono state avanzate dai fan, infatti, grazie anche ad alcuni segnali sui social da parte della stessa Mew. La supposizione più plausibile è che la cantante abbia lasciato il programma per seguire il fidanzato Matthew, che stava attraversando un periodo difficile nella scuola. Tuttavia, Mew ha smentito questa ipotesi, anche se nessuno dei due diretti interessati ha fatto chiarezza sulla decisione da loro presa. Nelle scorse ore, su Instagram, la storia ha preso un nuovo risvolto, grazie a Dejanira Marzano. La maga del gossip ha postato un messaggio arrivatole da un utente su Instagram che pare conosca la famiglia di Mew. “Deia, noi conosciamo gli zii della ragazza e comunque si dice che pare abbia lasciato proprio per questo motivo. Che dire, dispiace molto lei, era brava e poteva arrivare fino alla fine”, si legge. Pare, dunque, che l’ipotesi non sia poi così errata e, soprattutto, che la famiglia di Mew non abbia apprezzato la sua scelta. Va precisato, comunque, che queste restano solo indiscrezioni.