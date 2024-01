Amici, Petit si emoziona in diretta: sorpresa nella "casetta"

Francesco Fredella 01 gennaio 2024 a

Petit si emoziona. "Lo dedico a mia nonna, non è qui presente. La sento nei momenti più down. E' grazie a lei se sono qui", dice il giovane concorrente di Amici. Che sorprende tutti. Nei giorni scorsi arriva una sorpresa: una scatola rossa con una radio. Un solo messaggio: accendi alle 4.25. Parte il jingle di Rtl102.5 e viene trasmesso nel corso di The Flight il brano del concorrente di Amici. Tutti gli altri ragazzi ascoltano il brano, cantano. Si emozionano. Lui, giovanissimo, non crede a quello che sta vivendo in prima persona.

Petit ha 18 anni, romano. Sua madre ha origini francesi, suo padre è napoletano. "Quando canta entra in un altro mondo, uno che gli piace e che lo fa sentire sicuro di sé. Non piange spesso, l'ultima volta è stato quando è morta la nonna. Non si arrabbia facilmente e il momento più bello della sua vita è quando finisce un pezzo perché si sente vivo. Ha cominciato a scrivere a 13 anni, ma ha comprato il suo primo microfono a 15", così viene descritto appena entra nel programma di Maria De Filippi.