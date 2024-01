Vittorio Emanuele Parsi rassicura tutti: “Sto meglio, mi hanno salvato la vita”

16 gennaio 2024 a

Dopo tanta paura un segnale di ottimismo. Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni Internazionali e Studi Strategici all’Università Cattolica, che negli ultimi giorni del 2023 era stato sottoposto a un intervento al cuore all’ospedale di Treviso dopo un malore, ha pubblicato un aggiornamento sulle proprie condizioni di salute in un messaggio sul proprio account X: «Cari e care, sto meglio. Mi aspetta un lungo periodo riabilitativo, ma vi ringrazio sin da ora per l’enorme affetto e sostegno che avete mostrato in queste settimane. Ringrazio i professionisti che mi hanno salvato la vita, e i miei cari per la loro costante e decisiva vicinanza».

Già ieri il politologo aveva parlato pubblicamente dopo il momento difficilissimo in cui ha rischiato di morire: «Sto meglio ma mi aspetta un lungo periodo riabilitativo. Ho subito un complesso e delicato intervento chirurgico all'aorta in emergenza il 28 dicembre scorso, eseguito dal dottor Francesco Battaglia del reparto di cardiochirurgia diretto dal professor Giuseppe Minniti. L'operazione ha avuto successo e ora inizia un lungo periodo riabilitativo. Oltre ai ringraziamenti ai professionisti che hanno contribuito a salvarmi la vita voglio ringraziare coloro che in queste settimane mi hanno fatto sentire il loro sostegno, a cominciare dalla mia famiglia, siete stati decisivi. Gli appuntamenti previsti per i prossimi mesi – concludeva il messaggio di Parsi - andranno purtroppo ridefiniti».