Giovanna Pedretti, Selvaggia Lucarelli lascia Twitter? La verità sull'addio

16 gennaio 2024 a

a

a

Addio a Twitter? Forse non sarà così. Selvaggia Lucarelli sulle storie Instagram ha pubblicato diversi messaggi d’odio che le sono arrivati per e-mail e sui social dopo la morte di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria ’Le vignole’, trovata senza vita nel Lambro domenica dopo essere finita al centro della cronaca per il caso della recensione omofoba e contro i gay. Parole pesanti quelle rivolte alla giornalista e volto tv, che dopo il caso di Sant’Angelo Lodigiano ha fatto un annuncio su X (l’ex Twitter): «Nel trasferirmi per un po’ solo su Instagram lascio alcune riflessioni. La prima è che ancora nessuno ha il coraggio di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda e domandarsi perché una notizia irrilevante e pure falsa era in home ovunque», ha scritto Lucarelli, attaccando poi «i giornalisti che in queste ore paragonano il debunking che spiega perché una notizia è falsa al giornalismo modello Iene che fa imboscate a chi rifiuta interviste, insegue, bracca, aspetta sotto casa o al lavoro, monta le immagini dei silenzi e delle fughe, musichette suggestive e faccioni degli inviati in servizi tv in prima serata, beh, come disse qualcuno, ’o sono cretini o sono dei farabutti in malafede’».

Si indaga per istigazione al suicidio. Insulti secchiate d'acqua contro giornalisti e tv

Anche su Instagram, condividendo i messaggi ricevuti, in cui viene insultata e minacciata («la pagherai pesantemente, ti sgozzo come un maiale», si legge in un commento), Lucarelli punta il dito contro la stampa. «Volevo rasserenare il direttore di Repubblica, Salvini etc.. Naturalmente io sono navigata e mi prendo tutto, spero lo sia altrettanto pure l’altra persona». E ancora «Ovviamente nel caso dovesse succedere qualcosa (non a me, ripeto, io sono forte) diamo la colpa ai social, non ai giornali. Mi raccomando!».

"Massacrata". Parla la figlia della ristoratrice morta, chi accusa

In molti avevano interpretato il suo messaggio social come un voler abbandonare, almeno temporaneamente Twitter, ma la giornalista ha smentito tutto: «Non ho scritto che lascio Twitter, ma giornali e tv stanno dicendo che lascio Twitter. Poi dice che il giornalismo non ha un problema. Io sono sempre più allibita».