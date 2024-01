Fiorello, bomba tv: "Chiambretti torna in Rai". E su Fabio Fazio....

12 gennaio 2024 a

La bomba di Viva Rai2 stavolta arriva sui social nell'ultima diretta Instagram prima del ritorno di Fiorello in tv, lunedì 15 gennaio. Collegato dal Bar River di Roma con Biggio e il resto della squadra, lo showman ha accolto in collegamento due ospiti speciali: l'ad della Rai, Roberto Sergio, e la conduttrice radiofonica Ema Stokholma. Il primo ha subito regalato uno scoop non da poco. Piero Chiambretti "ci verrà presto a trovare in Rai - le parole dell'ad -. Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella 'zona'" di Fabio Fazio, "ma sarà sempre su Rai3. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui", ha chiosato parlando con lo showman.

Insomma, un altro ritorno di peso a viale Mazzini dopo quello di Massimo Giletti. Chiambretti aveva lasciato la Rai alla fine del 2003 per passare a La7, poi la lunga esperienza a Mediaset. Negli ultimi mesi si è visto pochissimo sulle reti del Biscione, a eccezione di qualche conduzione di Striscia la Notizia. Ora il ritorno in grande stile in Rai.

Come detto è stata anche la mattinata di Ema Stokholma, 'beccata' sul set di un film di Carlo Verdone. Lo showman, come suo solito, non poteva non concedere qualche altro 'spoiler' al pubblico: "Ema è sul set di un film di Verdone, sicuramente sarà 'Vita da Carlo 3' e uscirà l'anno prossimo". La conduttrice radiofonica non smentisce, ma non aggiunge altro: "Non so cosa posso dire e cosa non posso dire"., dice con un velo di imbarazzo.