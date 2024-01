Ciao Darwin, cosa inventa Paolo Bonolis: la sfida spiazza la tv

11 gennaio 2024 a

E' tutto pronto per la nuova puntata di "Ciao Darwin 9", che andrà in onda venerdì 12 gennaio in prima serata su Canale 5. Si tratta del più divertente e irriverente show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. L’esilarante varietà rappresenta, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità. Il sottotitolo della nona edizione - “Giovanni 8.7” - riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra». Continua, da dove si era interrotto, lo studio parascientifico alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

Il manuale di “Ciao Darwin” prevede che si cerchi il carattere dominante attraverso una serie di prove mediante le quali i partecipanti devono dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché seduzione e simpatia. Le categorie di persone, selezionate come sempre da SDL2005, che sfideranno nel primo appuntamento del 2024 saranno: Milf vs Teen. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Elenoire Casalegno e Lavinia Abate.