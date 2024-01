Chiara Ferragni, Fedez perde le staffe: "Fuori da casa di Messina Denaro c'era meno gente"

09 gennaio 2024 a

Fedez sbotta sui social dopo la valanga giudiziaria che sta travolgendo la moglie, Chiara Ferragni. Truffa aggravata dalla ’minorata difesa’ degli acquirenti del pandoro Balocco con lo zucchero a velo rosa. E’ questa l’ultima novità dalla Procura di Milano, che cambia passo nell’indagine sulla promozione per beneficenza del dolce natalizio griffato dall’influencer iscrivendo nel registro degli indagati sia la stessa Ferragni sia Alessandra Balocco, l’amministratrice delegata e presidente della ditta. La tensione è palpabile e il rapper sbotta con una storia su Instagram: «Secondo me fuori dalla casa di Matteo Messina Denaro c’era meno gente, guardali... Oh mio Dio, le priorità dell’informazione italiana e del paese...». Fedez ha commentato con una risata il video che mostra cronisti e fotografi appostati vicino casa sua e di Ferragni. Intanto i follower persi su Instagram negli ultimi 28 giorni dall’account di Ferragni sono saliti a 263 mila. Se si considera che Fedez ne ha persi altri 110 mila e Valentina Ferragni 22 mila, la fuga dei follower per i Ferragnez solo su Instagram è prossima ai 400 mila.