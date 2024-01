Liliana Segre, vandalizzata una targa dedicata alla senatrice

06 gennaio 2024 a

Lo scoppio della guerra in Medio Oriente, che vede contrapporsi Israele da una parte e Hamas dall'altra, ha fatto ripiombare l'Europa nell'incubo dell'antisemitismo. Oggi una notizia che si inserisce in questo discorso arriva da Varese. Una targa dedicata a Liliana Segre, situata a Saltrio, accanto a una scultura creata per ricordare il suo passaggio mentre fuggiva verso la Svizzera insieme al padre, è stata vandalizzata. Il nome della senatrice a vita è stato cancellato con un oggetto appuntito. Un gruppo di volontari della zona ha cercato di rimediare all'azione riscrivendolo con un pennarello indelebile, ma la soluzione, si capisce, è temporanea, È già stato annunciato che presto si provvederà a ripristinare la scritta sulla targa.

A esprimersi sull'accaduto è stato il sindaco di Saltrio, Maurizio Zanuso. Il primo cittadino ha commentato l'episodio affermando che si tratta di "un gesto da imbecilli", Poi ha assicurato: "Ci stiamo attrezzando per riprodurre la targa e proteggerla con uno schermo in plexiglass per evitare futuri danneggiamenti. L'augurio è di riuscire a posarla in una giornata simbolica come il prossimo 27 gennaio, nel Giorno della Memoria".