Test di Medicina, le novità. Soddisfatto De Luca: "Segno di consapevolezza"

Slittano i test di ingresso alla facoltà di Medicina. Non ci saranno a febbraio, secondo quanto apprende l’AGI, ma con ogni probabilità le prossime prove si terranno dopo marzo e una successiva si svolgerà ad aprile/maggio. Il ministero dell’Università e della Ricerca, secondo quanto si apprende, consapevole delle criticità prodotte dai Tolc - i test online Cisia (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso) per chi vuole iscriversi a un corso di laurea che richiede una valutazione delle conoscenze iniziali prima dell’iscrizione - è da tempo impegnato in un percorso di superamento dello strumento e a rivedere, nel complesso, il sistema di accesso a medicina. Il nuovo test, sempre stando a quanto filtra da fonti ministeriali, si baserà, come espressamente richiesto dalla ministra Anna Maria Bernini, su quesiti selezionati da una banca dati aperta e pubblica. La ministra, come ha già dichiarato pubblicamente, è disponibile così a introdurre nuove forme di accesso a Medicina che superino strutturalmente le problematicità emerse.

La notizia non poteva non attirare un commento di Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione Campania, infatti, da tempo si batte per il cambiamento. I video in cui tratta l'argomento sono diventati virali in rete e sui social. "Ho letto che si sta lavorando per modificare il sistema dei test d’ingresso nella facoltà di medicina: menomale, si cominciano a svegliare dopo mesi di battaglia condotta dalla Regione Campania. Fino a ieri hanno dormito tutti quanti, ma le cose che ho letto sono un segno di consapevolezza, anche se non sono la soluzione del problema". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento settimanale con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Il governatore ha ribadito ancora la sua proposta di abolire il test d’ingresso alla facoltà di medicina invitando a fare un filtro "al primo anno del corso di studio e nel merito della materia sanitaria".