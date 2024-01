Chiara Ferragni mollata pure dalla Coca Cola: niente spot, salta tutto

05 gennaio 2024 a

Coca-Cola ha preso una decisione radicale allontanandosi da Chiara Ferragni. La nota bevanda gassata, celebre in tutto il mondo, aveva inizialmente ingaggiato l'influencer digitale lo scorso dicembre per la realizzazione di uno spot pubblicitario destinato a debuttare entro la fine di gennaio, in concomitanza con l'inizio del Festival di Sanremo previsto per il 6 febbraio. La scelta di coinvolgere Ferragni era stata determinata dalla sua partecipazione di successo al Festival della Canzone Italiana nel 2023, durante il quale la moglie di Fedez aveva attirato l'attenzione non solo per le sue esibizioni ma anche per la scelta di abiti che comunicavano concetti di indipendenza, orgoglio ed empowerment femminile. Tali elementi, secondo Repubblica, avevano spinto Coca-Cola a selezionarla come volto della loro campagna pubblicitaria in Italia, con le riprese svoltesi a Milano.

Tuttavia la situazione ha preso una piega inaspettata a seguito dell'intervento dell'Antitrust il 14 dicembre scorso, che ha sanzionato Balocco per 420mila euro e le aziende legate a Ferragni, Fenice (400 mila euro) e Tbs Crew (675 mila euro), per "pratiche commerciali scorrette”. Di fronte a questa situazione, definita da molti come “pandoro-gate”, Coca-Cola ha preferito ritirarsi, rinunciando alla campagna pubblicitaria pianificata e preparandone una nuova che sarà trasmessa a breve. L'azienda di Atlanta non ha rilasciato commenti in merito alle ragioni della decisione. Nuova fuga di un brand da Ferragni dopo quella di Safilo: l’immagine dell’influencer sta pagando duramente la sanzione milionaria per il caso beneficenza.