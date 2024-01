Covid, influenza e feste, Bassetti non si tiene: "Un popolo di maleducati"

02 gennaio 2024 a

a

a

Due parole, un commento diretto. "Maleducazione civica": così Matteo Bassetti ha bollato chi, durante le feste di Natale, ha avuto contatti con fragili e anziani nonostante i riscontrati sintomi riconducibili all'influenza o al Covid. Il bollettino dell'Istituto superiore di sanità ha reso noto che oltre 1 milione di italiani ha trascorso il Capodanno a letto. A Mattino Cinque, il programma di informazione targato Mediaset, proprio su questo è stato interrogato il direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova.

“Punto!!”. Il prof. Bassetti perde la pazienza col politicamente corretto natalizio

"Di passi indietro dopo il Covid ne abbiamo fatti tantissimi", ha detto l'ospite in diretta tv. Il motivo? Secondo l'infettivologo, la scarsa vaccinazione e le cattive norme di comportamento hanno favorito la circolazione dei virus stagionali. "Non isolarsi a casa, non lavarsi le mani, non usare la mascherina quando si esce se si è raffreddati, vanno contro norme di educazione sanitaria, vuol dire che siamo un popolo di maleducati", ha continuato Bassetti.

"Il peggio deve arrivare": Bassetti spiazza tutti, picco a Capodanno

"Quando uno ha 38 di febbre e va in mezzo ad anziani e fragili fa un atto di profonda maleducazione civica", ha proseguito l'infettivologo, spiegando poi che il tempo di incubazione varia dai 2 ai 3 giorni. Quindi un invito per chi accusa sintomi di questo tipo a non andare negli ospedali, in questo periodo sotto pressione: "Meglio curarsi a casa, bere molto e prendere farmaci solo quando è necessario", ha concluso.