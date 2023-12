Natale, il prof. Bassetti perde la pazienza: “Si festeggia Gesù, punto!”

26 dicembre 2023 a

Adesso basta. Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova, è sbottato sui social per chi si ostina a ‘censurare’ il Natale per via del politicamente corretto. “Chi augura Buone feste anziché dire chiaramente Buon Natale non rispetta le tradizioni cattoliche di cui tutti noi italiani dovremmo essere orgogliosi. Che piaccia o no, a Natale si festeggia la nascita di Gesù Cristo. Punto!!”, il messaggio lanciato dall’infettivologo ligure, probabilmente arrabbiato per i troppi auguri di buone feste letti su Internet.

L'ultimo assalto al Natale: Gesù diventa "Cucù"

Bassetti, sulla propria pagina Facebook, ha inoltre pubblicato altri due post, uno con una foto di famiglia e un altro al momento della colazione natalizia: “Sommerso dai dolci!! Panettone, pandoro o pandolce genovese? Scelta difficile per una dolce colazione di Natale!! Anche a 53 anni il risveglio a Natale è sempre pieno di emozioni, Fede e amore! Che sia per tutti un Buon Natale Ormai figli e nipoti crescono…farli stare tutti insieme e per lo spazio di una foto è molto impegnativo!! Buon Natale”. Insomma, non toccate il Natale al professore.