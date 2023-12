Elio e le storie tese, critiche per lo spot. Rocco Tanica sbotta: "Tua madre..."

30 dicembre 2023 a

Negli ultimi tempi Elio e le storie tese sono diventati una presenza fissa in tv, tra spot promozionali e numerose attività di testimonial di prodotti di ogni tipo. Ma l'ultima campagna della storica band che unisce musica e umorismo in un equilibrio unico ha fatto infuriare numerosi fan. Lo spot della discordia è quello realizzato per la catena di fast food McDonald's, raggiunta sui social da numerosi commenti al veleno che criticano la scelta della band.

Le critiche sono ad ampio spettro. C'è chi accusa Elio e compagni di promuovere abitudini alimentari non sane ma anche chi contesta una presunta svolta "filo-sionista", mentre altri fan si dicono soltanto stufi dell'ennesima pubblicità. “Ma avete davvero così tanto bisogno di soldi?!? Non eravate quelli di Parco Sempione?” lamenta un follower sui social. A gettare benzina sul fuoco è la risposta di Rocco Tanica, tastierista del gruppo ma anche autore e personaggio televisivo, a un commentatore che accusa il gruppo di essersi "venduto" e chiede a quali brand non si sia concesso. “Tua madre. Budget troppo basso”, è la risposta al veleno che ha acceso ancora di più gli animi.