Soumahoro esulta, sorpresa alla Camera sull'odg per Lampedusa: chi vota sì

Esulta Aboubakar Soumahoro che incassa il via libera della Camera dei deputati a un suo ordine del giorno che impegna il governo. "Nasce dalla volontà dei pescatori dell'isola di Lampedusa che mi hanno incaricato di presentare questo ordine del giorno che chiede sostanzialmente due cose al governo", ha spiegato il parlamentare eletto con l'alleanza Verdi-Sinistra e passato al Gruppo Misto dopo lo scandalo giudiziario che ha travolto la compagna e la suocera. Cosa chiede Soumahoro? "Di stanziare delle risorse per la raccolta delle imbarcazioni lasciata la deriva al di fuori del porto di Lampedusa", spiega il deputato chiedendo il voto dei colleghi, "la seconda richiesta riguarda Il ristoro per il settore della pesca sull'isola di Lampedusa". Va da sé che nell'intervento non può mancare un seppur rapido riferimento ai migranti: "Queste due raccomandazioni nascono non dalla volontà di respingimento, ma dallo spirito dell'accoglienza che ha caratterizzato l'isola di Lampedusa".

Retorica a parte, l'odg sul recupero delle imbarcazioni usate dai migranti per raggiungere Lampedusa e lasciate alla deriva viene messo ai voti dal momento che il governo si è rimesso al volere dell'Aula. La Camera approva con 17 favorevoli, e 142 contrari, anche grazie ai voti di Forza Italia. Grande soddisfazione per Soumahoro che sui social esulta: "Questa richiesta dei pescatori, approvata con la maggioranza dei voti alla Camera, è una vittoria per la bella e accogliente isola di Lampedusa che da 30 anni aspetta un sostegno. Adesso il Governo dovrà dare seguito a questo impegno per la sicurezza dei pescatori, la tutela dell’ambiente e il sostegno delle imprese del settore della pesca".