Ferragni, "frode in commercio": cosa filtra dai pm. Comunicato nel mirino

Chiara Ferragni è scomparsa dai radar. Da quando ha pubblicato il video del mea culpa, i follower hanno perso sue tracce. Intanto il pandoro-gate si è allargato. Oggi, secondo quanto riporta un articolo del Corriere della Sera, sembra che l'influencer, "almeno sulla carta", abbia avuto "un ruolo operativo". Che vuol dire? L'imprenditrice non avrebbe solamente prestato la sua immagine per pubblicizzare il dolce, ma le sue due società avrebbero delineato con Balocco la strategia che ha poi indotto i consumatori a confondere il "Pandoro pink Christmas" per un alimento attraverso cui fare beneficenza. Questo è quanto emerge dalla documentazione che la Guardia di Finanza ha raccolto su delega del procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco, che guida il dipartimento che si occupa delle frodi in commercio.

Tra le carte finite nel mirino c’è il provvedimento con cui il 14 dicembre l’Antitrust ha sanzionato per "pratiche commerciali scorrette", con oltre un milione di euro, le società Fenice srl e Tbs Crew srl, e per 425 mila l'azienda dolciaria. Stando a quanto si apprende, la società che gestisce l'immagine dell'influencer più chiacchierata d'Italia avrebbe "sostanzialmente imposto" a Balocco la linea da seguire nella comunicazione dell'operazione commerciale e, quindi, avrebbe suggerito di diffondere un comunicato con su scritto che la vendita del prodotto era legata alla donazione a un ospedale di Torino. Donazione che, però, era stata concordata nei minimi dettagli tempo prima.

Nulla di buono sul fronte della Tbs Crew srl, quella che si occupa dei social di Ferragni. La società avrebbe infatti lasciato intendere che l’influencer fosse attiva nel progetto di beneficenza. Ma quali sono gli scenari? Il procuratore aggiunto Fusco deve comprendere e definire se la violazione amministrativa sanzionata dall’Antitrust possa tramutarsi nel reato di frode in commercio. Sarà dunque necessario stabilire se l'imprenditrice digitale ha reso, con la sua figura, il pandoro più attraente e costoso.