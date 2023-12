L'aria che tira, nervi tesi sul reddito di Conte. Bocchino: "Non è etico che..."

28 dicembre 2023 a

Si parla dei redditi dei parlamentari nel corso de L'aria che tira, il programma di David Parenzo su La7, e nel mirino di Italo Bocchino finisce il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che nel 2023 ha dichiarato un reddito per il 2022 di 24mila euro lordi, il più basso della classifica. "Ha vissuto nel 2022 con mille euro al mese, poverino" attacca il direttore editoriale del Secolo. Frasi che indispettiscono Luca Telese, ospite in studio: "Era un avvocato che guadagnava molto, ora fa il leader di partito e i partiti sono senza soldi, cosa vuoi insinuare?".

Conte il parlamentare più "povero": quanto dichiara

"Io non insinuo niente - continua l'ex parlamentare - ma è probabile che Conte quell'anno abbia avuto degli emolumenti sotto forma di rimborsi spese dal Movimento 5 stelle, come sembra probabile, e utilizzati sotto forma di rimborso spese perché non tassabili. Questo non è etico", afferma Bocchino che cita notizie lette sui giornali. Parole che fanno scattare il conduttore David Parenzo che vuole evitare la "querela natalizia": "Spieghiamo bene, Conte oggettivamente è stato un grande avvocato in un importantissimo studio legale, ha fatto il presidente del Consiglio e avrà messo dei soldi da parte: quella dichiarazione si riferisce al pezzo di legislatura" in cui l'ex premier neanche era in Parlamento, da qui il tracollo delle entrate. Bocchino chiarisce che non è mai stata sua intenzione accusare Conte di evasione fiscale o di diffamarlo, e afferma di apprezzare di più chi versa un contributo maggiore all'erario grazie a guadagni elevati.