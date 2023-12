Chiara Ferragni e Fedez, continua l'emorragia social: quanti follower hanno perso

28 dicembre 2023 a

Un brutto contraccolpo social per Chiara Ferragni e Fedez nelle due settimane successive al pandoro-gate e alla multa milionaria dell’Antitrust comminata il 14 dicembre. In particolare, evidenzia l’analisi di YouTrend, il caso ha fatto perdere a Ferragni 157 mila follower su Instagram negli ultimi 14 giorni. “Anche se sembra un numero molto elevato, rappresenta un modesto 0,5% (1 su 200) del totale dei suoi follower su Instagram, che a oggi sono 29,5 milioni”, il commento dell’istituto diretto da Lorenzo Pregliasco, che nel suo grafico in particolare mette in evidenza l'emorragia da 50mila follower del 19 dicembre, il giorno successivo al video di scuse in cui l'influencer ha annunciato una donazione da 1 milione di euro per beneficenza. Saltano poi all'occhio le crescite del 24 e del 25 dicembre, con un +13mila e un +5mila tra Natale e la Vigilia.

Nello stesso periodo anche il marito, Fedez, ha subìto una simile perdita di follower, sebbene non sia personalmente coinvolto nel caso. “Il rapper ha perso circa 81 mila follower su Instagram, che anche in questo caso corrispondono allo 0,5% del suo seguito sulla piattaforma”, l’analisi di YouTrend sul rapper. Anche per lui il giorno peggiore sul social di proprietà di Meta è stato il 19 dicembre (meno 17mila seguaci), mentre il numero dei fan è cresciuto soltanto il 24 dicembre, con un +5mila follower in 24 ore.