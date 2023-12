Fuori dal coro, le pagelle di Mario Giordano: chi sono i peggiori del 2023

27 dicembre 2023 a

Un anno sta per concludersi. Ed è già tempo di fare i primi bilanci. Certamente li fa Mario Giordano nel suo editoriale all'inizio della puntata di Fuori dal coro in onda il 27 dicembre. Il giornalista fa la sua personale classifica. E non lascia fuori proprio nessuno. Sul podio, infatti, ci sono gli ecovandali che, negli ultimi dodici mesi, hanno reso la vita assai difficile agli italiani.

Mario Giordano: "Abbiamo visto troppe cose brutte in questo 2023, non vorrei vederle più nel 2024. Quali sono le cose peggiori di quest'anno? Sicuramente sul podio delle cose peggiori di quest'anno ci sono gli eco-vandali o eco-teppisti. Sono quelli che hanno bloccato le automobili, le ambulanze, le mense. Sono anche quelli che hanno imbrattato i fiumi e le opere d'arte, dichiarando di usare metodi terroristici come hanno raccontato le nostre inchieste.