Jannik Sinner scende sulle piste da sci: cosa dice ai suoi fan

Ancora per un giorno, a Santo Stefano, Jannik Sinner si rilassa lasciando la racchetta da tennis e impugnando le racchette da sci. Ancora qualche ora sulla bellissima pista di casa a Sesto Pusteria a sfoggiare uno stile impeccabile (da bambino era campione italiano), prima di tornare sul campo da tennis per ricominciare la preparazione in vista di un 2024 che potrebbe proiettarlo dove nessun italiano è mai arrivato.

Il campione azzurro, eroe di Coppa Davis, ha salutato la neve e la sua Sesto con un’ultima discesa sugli sci che ha postato sui suoi canali social. «Mi è mancato tutto questo, ma ora è tempo di tornare in campo», ha scritto Sinner. Tra pochi giorni partirà per l’Australia dove dovrà iniziare la preparazione in vista degli Australian Open, primo torneo del Grande Slam in cui è uno dei favoriti.