Tagadà, “alla faccia del Mes”. Senaldi e il tranquillo Natale del governo

Il centrodestra ha superato anche lo scoglio del Mes, per il quale è arrivata una bocciatura alla Camera sulla proposta di ratifica. L’argomento è al centro della puntata del 22 dicembre di Tagadà, il talk show pomeridiano di La7 con Tiziana Panella che indossa i panni della conduttrice e ospita, per parlare del tema, Pietro Senaldi, condirettore di Libero. “Il tasso di nervosismo nel governo mi sembra piuttosto basso, questo voto sul Mes era una curva difficile, sarebbe potuto essere una sfida divisiva, ma è stata superata. È ovvio che ci sono delle contraddizioni e delle motivazioni, è ovvio che Meloni ha tenuto il punto rispetto alla concorrenza della Lega in Europa, con Forza Italia che ha dovuto abbozzare, questo è il quadro che tutti sanno e tutti conoscono”, l’analisi di Senaldi all’indomani della bagarre a Montecitorio.

Poi il giornalista vede risvolti positivi da tale voto: “Dopo di che, questa cosa qui che potenzialmente poteva far esplodere la maggioranza, mi sembra che la maggioranza abbia deciso di passare un Natale molto tranquillo alla faccia del Mes”.