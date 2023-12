Ferragni, Feltri spiazza tutti: "Genio assoluto". Poi il dubbio: grande montatura

Gabriele Imperiale 22 dicembre 2023 a

A sorpresa Vittorio Feltri arriva in soccorso di Chiara Ferragni. Il fondatore di Libero, raggiunto dai microfoni di Dritto e Rovescio – il programma su Rete 4 di Paolo Del Debbio – dice la sua sul caso panettone e sulle polemiche che stanno avvolgendo l’influencer. “L'ho difesa perché tutta la vicenda mi sembra paradossale, una grande montatura – dice Feltri che motiva più nel dettaglio la sua difesa alla regina italiana dei social – ho cominciato a interessarmi un po’ anche alla vita di questa signora e anche del marito e mi sono reso conto, intanto, che è un genio assoluto”.

Il direttore editoriale dello storico quotidiano milanese va decisamente controcorrente: “sai fare le influencer sembra una stupidaggine, ma come la fa lei ci vuole del genio e ha sempre fatto bene”. Per Feltri la Ferragni non avrebbe fatto nulla di male in passato e sul caso dei panettoni commenta: “non si è capito bene cosa sia successo”. E proprio per questo, secondo Feltri, non avrebbe dovuto scusarsi. “Quando l'ho sentita in televisione che si scusava – non so bene di che cosa – e che avrebbe anche versato un milione di beneficienza: un gesto del genere non può essere fatto da una persona avida di denaro” è una difesa forte quella di Feltri che smonta le polemiche attorno alla Ferragni pezzo dopo pezzo.

“Che poi lei guadagni molto, voglio dire, mi fa solo pensare – sottolinea il direttore – anch'io non guadagno poco e non mi vergogno, anzi sono molto contento”. Feltri che poi chiosa la sua difesa all’influencer: “Credo che la miglior cosa che possano fare i poveri è di diventare ricchi ma non tutti ci riescono. E ci sarà un motivo ed è un motivo per cui io apprezzo e ammiro questa donna. È riuscita da sola a montare una specie di impero, suo personale – dice Feltri – lei ce l'ha fatta e va applaudita”. E sul caso del panettone: “è un incidente che poi spero che sarà chiarito”.