Pier Silvio Berlusconi, il primo Natale senza il Cav: "Aveva sempre in tasca..."

Questo sarà il primo Natale senza Silvio Berlusconi. A sentirne la mancanza sarà soprattutto la sua famiglia. Il figlio Pier Silvio, intervenuto durante un momento augurale con i dipendenti dell'emittente tv di cui è amministratore delegato, non ha potuto non spendere qualche parola in ricordo del padre, per tutti un grande statista e un grande imprenditore. "Questo è il primo Natale che viviamo dopo la scomparsa del mio amatissimo papà. Lui aveva il sole in tasca, mi è rimasta quest'espressione che mi ha trasferito. Oggi qui con noi sarebbe stato felicissimo perché vedo tante persone con il sole in tasca. Mi raccomando tenete sempre il sole acceso", ha detto l'ad di Mediaset, ricordando a tutti uno dei principali punti di forza del fondatore di Forza Italia.

Ma si apprende un ulteriore retroscena. Secondo quanto ha riportato l'Ansa, infatti, Pier Silvio Berlusconi, incontrando i dipendenti dell'azienda, avrebbe aggiunto un ulteriore intervento per celebrare il suo papà. "Dopo la sua per ricordarlo ho usato due parole che per lui avevano un grande valore: libertà e rispetto. Oggi voglio dire a voi un'altra parola che per lui era molto importante: futuro. Non inteso solo come descrizione di un arco temporale ma come un modo di essere, di affrontare la vita e di lavorare. Io non ho nessun dubbio, lo vivo, lo sento, lo percepisco tutti i giorni. Noi tutti insieme siamo futuro", avrebbe affermato il manager. Mediaset, avrebbe quindi spiegato, "è più di un'azienda di successo". E ancora sull'emittente tv: "Per noi è casa, famiglia e futuro".