Viva Rai2, Fiorello scherza sull'incontro tra Draghi e il Papa: “Ecco perché è sbiancato”

21 dicembre 2023 a

a

a

Nella penultima puntata del 2023 di VivaRai2!, programma condotto da Rosario Fiorello, con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari su Rai2, si è partiti subito con la consueta rassegna stampa, con lo showman che ha parlato dell'incontro tra Mario Draghi e Papa Francesco: "Il Papa quando ha visto Draghi gli ha detto 'Lo sai chi ti saluta?'. Draghi è sbiancato, invece il Papa gli ha detto 'il cardinal Becciu! Loro sono amici, tra l'altro due personaggi così... Appena si sono toccati e stretti la mano l'8x1000 è diventato 16, un miracolo!”. "Cosa hanno fatto insieme?” chiedono a Fiorello, che continua la gag: “Il Papa si è confessato da Draghi. Ma secondo me in realtà l'ha incontrato per proporgli il posto del cardinal Becciu, qualora le cose non andassero per il verso giusto".

Fiorello a valanga sui Ferragnez, l'appello ai politici: "Fate qualcosa"

C’è stato un passaggio anche sulla politica estera: "Le Pen vota legge sui migranti di Macron, crisi nel governo francese. È come se la Schlein votasse la legge bavaglio e il ministro Lollobrigida si dimettesse! È come se la Meloni mettesse una maglietta di Che Guevara, andasse alla festa dell'Unità e mangiasse un pandoro Balocco!”. In chiusura ironia anche sul momento di Azione, il partito di Carlo Calenda: "Azione si è spaccato. Sapete dove? Al CERN di Ginevra - la battuta di Fiorello -. Tra l'altro questo CERN non sapevo fosse di proprietà della figlia della Meloni!”.