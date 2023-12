Chiara Ferragni, la sorella Valentina tenta una difesa: “Si ricordano solo i tuoi errori”

Alice Antico 20 dicembre 2023 a

Dopo il caos mediatico attorno al Pandoro Pink Christmas, è scesa in campo anche Valentina Ferragni in difesa della sorella Chiara. Valentina, anche lei imprenditrice, ha manifestato tutto il suo sostegno nei confronti della sorella maggiore, con una lettera su Instagram rivolta direttamente a lei. "Hai sempre fatto del bene come, ad esempio, essere in prima linea nel creare una raccolta fondi per costruire un reparto di terapia intensiva durante l'emergenza Covid e donando tu in primis, hai donato tutto il tuo cachet di Sanremo contro la violenza sulle donne e hai sempre fatto del bene, sia in pubblico, sia in privato (in silenzio)", ha scritto nella storia Instagram.

"Purtroppo gli errori si commettono quando si fanno le cose, non quando non si fa nulla. Un errore di comunicazione non fa di te la persona orrenda che hanno descritto in questi giorni. Purtroppo le persone non si ricordano mai del bene che si fa, ma solo degli errori”, ha continuato la Ferragni. "Siamo tutti umani e tutti purtroppo delle volte sbagliamo, ma chiedere scusa e rimediare è quello che è doveroso fare. Le persone che ti hanno conosciuto sanno della persona che sei”, ha concluso nel messaggio. A corredo della lettera, un cuore rosso.

Il gesto nasce sicuramente dalla critica aspra dell’opinione pubblica che, in questi giorni, si è scagliata contro Chiara Ferragni per la vicenda del pandoro Balocco. l’ultimo aggiornamento dell’inchiesta è arrivato nelle scorse ore da Selvaggio Lucarelli, la prima a parlare del caso lo scorso anno in merito alla questione del pandoro. Non contenta, tuttavia, adesso la Lucarelli ha indagato sul progetto delle uova di Pasqua, sempre griffate Ferragni, del 2021 e 2022. Si tratta di un possibile scandalo anche in questo caso? Staremo a vedere.