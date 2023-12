Sonia Bruganelli, che bordata a Chiara Ferragni: la foto impietosa sui social

Alice Antico 17 dicembre 2023 a

In questi giorni non si parla d’altro: l'Antitrust ha inflitto a Chiara Ferragni e Balocco una sanzione salatissima per aver pubblicizzato l'iniziativa di solidarietà legata al Pandoro Pink Christmas in modo ingannevole. La cosa che fa ancor più discutere gli utenti del web, tuttavia, è che, nonostante ciò, la Ferragni si è già giustificata sui social, dicendosi pronta a fare ricorso. L'opinione pubblica questa volta non ha difeso l’influencer e, anzi, l’ha condannato duramente. Le critiche infatti sono arrivate anche da parte di alcuni volti noti, come nel caso di Sonia Bruganelli. L’ex di Paolo Bonolis, come è solita fare, ha detto la sua a riguardo attraverso il proprio account Twitter.

Nella terza puntata di Ciao Darwin Luca Laurenti ha vestito i panni di Chiara Ferragni. Il popolare volto televisivo ha voluto fare una parodia dell'influencer, indossando alcuni abiti da lei sfoggiati durante la co-conduzione dell'ultimo Festival di Sanremo. Tra i vari vestiti, Laurenti si è presentato sulla scalinata dello studio avvolto dalla chiacchieratissima stola della Ferragni, ma invece della scritta "Pensati libera", Luca ha proposto una singolare rivisitazione dello slogan. Così Laurenti ha sceso i gradini con un abito nude e una sciarpa con la scritta "Pensati cretino", suo motto. Le foto della puntata, compresa quelle di Chiara Ferragni a Sanremo, sono state condivise dall'account ufficiale della trasmissione su Twitter e hanno scatenato i commenti più disparati. Tra questi c'è stato anche quello di Sonia Bruganelli.

L'imprenditrice ha commentato un battibecco su una parodia della Ferragni fatta da Luca Laurenti nell’ultima puntata di Ciao Darwin, condividendo una foto ritoccata della stola indossata dalla Ferragni con l'eloquente scritta "Pensati falsa beneficenza". Poi, oltre al meme sulla Ferragni, Sonia Bruganelli ha scritto: ”Non ho parole". Effettivamente di poche parole, ma efficaci per far sapere il suo pensiero, come sempre. La Bruganelli è solita esprimersi sul social soprattutto quando si tratta di dare un parere inerente fatti di cronaca. Così come fece a Giugno 2023 nei confronti di Pupo e delle dichiarazioni che questo aveva rilasciato sul caso di Giulia Tramontano. L’ex opinionista del GF Vip aveva così commentato: "Si può anche tacere, alcune volte”, mandando una chiara e diretta frecciatina al cantante. E così ha fatto, oggi, anche con anche con Chiara Ferragni, senza pensarci troppo.