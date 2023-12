Meteo, “caldissimo”. Temperature anomale a dicembre, Sottocorona è stupito

17 dicembre 2023 a

Appuntamento domenicale con il meteo di Paolo Sottocorona su La7 e come di consueto in questa giornata il meteorologo sfodera alcune particolari carte della Marina americana. Questa la sua analisi di ciò che emerge dai dati nei giorni che precedono il Natale: “La parte più calda si trova nell’Europa dell’ovest, lo zero termico si trova vicino l’Italia sull’Adriatico, almeno ad oggi. Invece domani si vede che lo zero termico si allontana, con l’Italia che entra rapidamente in una zona calda. A 1500 metri ci sono sei gradi, quindi aria decisamente più calda. Vedendo poi la carta di martedì lo zero termico finisce molto più a nord, addirittura si registrano dodici gradi a 1500 metri in Italia, quindi al suolo ci sono più di venti gradi. È caldissimo, siamo a metà dicembre”.

Si passa poi alle previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, domenica 17 dicembre, resta qualche debolissima incertezza al sud e in Sardegna. È già un tempo stabile, sereno e poco nuvoloso. Domani, lunedì 18 dicembre, ancora meno incertezze al sud, mentre il maltempo sul Nordafrica è forte. Il cielo sereno di notte fa abbassare la temperatura. Martedì 19 dicembre viene confermata la situazione, con tempo stabile, alta pressione, qualche velo ci può essere, ma oltre questo non si va”.

Sottocorona si sofferma poi sulle temperature massime: “Un poco recuperano, però al momento non sono particolarmente alte, nei prossimi giorni la tendenza abbastanza vicina è a risalire. E vedendo la tendenza nelle prime 24 ore, cioè per domani, si vede che le massime sono in aumento ovunque. In forte aumento sull’Appennino settentrionale. Questa tendenza a salire si era vista nelle prime carte”.