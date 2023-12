Meteo, l'Anticiclone delle Azzorre irrompe sull'Italia. Giuliacci: che succede fino a Natale

16 dicembre 2023 a

Che tempo è previsto fino a Natale sull’Italia? A rispondere a tale domanda in vista del periodo delle feste, è il colonnello Mario Giuliacci, che in un video sul proprio canale YouTube ha analizzato gli effetti dell’alta pressione presente sul nostro Paese: “Avevamo già adombrato che fino a Natale ci sarebbero stati pochi eventi invernali, al più qualche debole nevicata sul versante tirrenico delle regioni appenniniche. Questo perché l’Anticiclone delle Azzorre avrebbe consentito al più alle perturbazioni atlantiche di lambire le Alpi. Viene confermata la presenza di questo anticiclone, che però adesso sembra che sarà più intenso del previsto, per cui le perturbazioni atlantiche passeranno molto a Nord delle Alpi, al più interesseranno il Regno Unito e la Scandinavia. Quindi fino a Natale – il riassunto delle condizioni della prossima settimana abbondante da parte del meteorologo - freddo moderato, assenza di piogge, assenza di nevicate sugli Appennini, qualche fiocco di neve sulle Alpi di confine, gelate al Centro-Nord, nebbia in Val Padana”.