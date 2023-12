Fabio Fazio non si tiene sul ministro Schillaci: "Il Covid dilaga e lui..."

17 dicembre 2023 a

I casi di Covid "dilagano in Italia" mentre gli italiani si apprestano a festeggiare Natale e Capodanno con le consuete riunioni in famiglia e con gli amici. Fabio Fazio nella puntata di domenica 17 dicembre di Che tempo che fa, su Nove, torna a predicare prudenza sul ritorno del virus e nel consueto spazio con il virologo Roberto Burioni, per l'occasione affiancato da Giuseppe Curigliano dell'Istituto Europeo di Oncologia, dà una stoccata al ministro della Salute, Orazio Schillaci. Insomma, il Covid "dilaga" ma "invitato 100 di volte il ministro", dice il conduttore, "che ritiene di non dover partecipare a questo programma ed è un peccato perché avremmo bisogno di avere delle indicazioni da parte di chi dovrebbe proteggerci".

A fornire le indicazioni su come comportarsi nelle feste è Burioni, che spiega come a Natale avremo un "combinato di influenza più Covid" e non ci sono alternative, afferma il virologo: "Le persone a rischio devono vaccinarsi. Gli ospedali sono affollati da persone anziane che stanno molto male" e "queste persone devono vaccinarsi". Il medico dice inoltre che anche "persone più giovani stanno male" e "il richiamo del vaccino è sicuro ed efficace anche contro quest'ultima variante". Il virologo poi torna a battere sul tasto del Paxlovid, il farmaco anti-Covid che, denuncia Burioni, viene prescritto con troppa parsimonia. Infine lancia un appello: "Se state male non andate al cenone di Capodanno, proteggiamo le persone anziane, con la salute non si scherza".