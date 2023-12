Atreju, Musk agli ambientalisti: "Lo sono anch'io. Non demonizzate petrolio e gas"

16 dicembre 2023 a

a

a

Terza giornata ricca di ospiti ad Atreju. Accolto dal calore e dagli applausi dei presenti, Elon Musk è arrivato a Castel Sant'Angelo con una sorpresa. Surclassando qualsiasi pronostico, il super ospite della kermesse di Fratelli d'Italia si è presentato al pubblico con il figlio e, per rilanciare l'importanza del tasso di natalità per un Paese, l'ha preso in braccio davanti a tutti. "Penso che l'Italia sia un Paese incredibile, con una cultura incredibile L'Italia, è un Paese importante, un grande Paese ma vorrei sottolineare che mi preoccupo se il tasso di natalità è così basso. È un tema che incide anche sulla forza lavoro e che rischia di bloccare gli investimenti imprenditoriali nel prossimo futuro. Ripeto: se non si crea una nuova generazione, non ci sarà una nuova generazione", ha dichiarato il patron di Tesla.

Elon Musk spiazza tutti: come si presenta ad Ateju, non è solo

Tra i temi affrontati anche quello dell'ecologia e del rispetto del pianeta in cui viviamo: "Io sono un ambientalista, sono uno di quelli che ha fatto di più. Eppure sulla ricerca di un ambiente sostenibile si è andato troppo oltre. Se si è eccessivi si avrà qualcosa di brutto". "Ho letto un articolo sul New York Times dove si diceva che sarebbe meglio che non ci fossero 8 miliardi di persone sulla Terra, ma questa è una follia", ha proseguito il proprietario di X. "Nei prossimi decenni dobbiamo ridurre i miliardi di tonnellate di carbonio che trasferiamo dalle profondità della Terra all'atmosfera ma non credo ci sia un rischio per la civilizzazione, l'umanità e la vita sulla terra non saranno distrutte. Certo ci sarà qualche problema, nel giro di decenni, se cambiamo il clima. Il mio è un messaggio pragmatico: non penso che dovremmo fare a meno del petrolio e dei combustibili fossili perché sono necessari nel medio e nel breve termine. Ci vorranno decenni per essere sostenibili. Non dovremmo demonizzare petrolio e gas nel medio termine", ha concluso.