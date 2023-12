Atreju, Elon Musk spiazza tutti: come si presenta in sala

16 dicembre 2023 a

Con un semplice "yes", Elon Musk ha confermato su X la sua partecipazione ad Atreju. Il proprietario del social network ha risposto in modo diretto a chi gli chiedeva se avesse accettato l'invito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a intervenire oggi alla kermesse di Fratelli d'Italia. Il grande giorno è arrivato. Il patron di Tesla ha fatto il suo ingresso blindato a Castel Sant'Angelo. Dopo essere sceso da una riconoscibile Tesla bianca e indossando una maglietta a maniche corte, Musk è stato accompagnato da numerose forze dell'ordine e da un elicottero che ha sorvolato la zona. Ciò che più ha catalizzato l'attenzione del pubblico, però, è stata la scelta dell'imprenditore di presentarsi sul palco in compagnia di uno dei suoi figli.

Il patron di Tesla e di X ha fatto ingresso in sala, acclamato dal pubblico, e con il figlio sulle spalle. Musk si è concesso ai fotografi prima dell'intervista, partita proprio dal tema della natalità. Il premier Meloni si è trattenuta per l'inizio del dialogo e si è seduta in prima fila accanto al presidente del Senato Ignazio La Russa e al ministro della Difesa Guido Crosetto.

Interfacciandosi con Nicola Porro, Elon Musk ha detto: "Voglio enfatizzare che è importante avere figli e creare la nuova generazione. Potrà sembra scontato, ma senza figli non avremo una nuova generazione. Sono favorevole all’espansione dell’umanità e alla creazione di un futuro entusiasmante". "Ogni anno guardo ai tassi di natalità ed è deprimente. Sembrano calare ogni anno", ha continuato il miliardario. "Il mio primo suggerimento ai leader di governo e alle persone in generale sarebbe di assicurarsi di avere figli per creare la nuova generazione. Ogni incentivo utile ad avere la nuova generazione sarebbe lungimirante. È fondamentale, e non posso sottolinearlo abbastanza", ha aggiunto.