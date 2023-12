Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti rischia il linciaggio: "Chi mi ha salvato"

Francesco Fredella 12 dicembre 2023 a

Brumotti è uno degli inviati di punta di Striscia la Notizia. Ogni sera combatte lo spaccio di droga e realizza inchieste pericolosissime. Ieri sera l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti è stato protagonista di una violenta aggressione durante la realizzazione di un’inchiesta sullo spaccio al Parco Topolino, nel quartiere Ponticelli di Napoli.

«Eravamo lì per documentare lo spaccio, poco distante da dove due mesi fa abbiamo denunciato l’altare votivo che celebrava la criminalità, rimosso grazie a Striscia. Io e la mia troupe non facciamo in tempo a prendere le telecamere, quando scoppia un’insurrezione generale contro di noi», racconta Brumotti. «Ho rischiato il linciaggio. Mi sono dovuto nascondere in un sottoscala e sono riuscito a salvarmi solo grazie all’intervento dei Carabinieri che mi hanno fatto da scudo e scortato in auto», conclude l’inviato. Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni nel corso di Striscia la notizia. Brumotti, uno dei campioni assoluti di bike, è molto seguito dai giovani. Tutti dobbiamo dirgli grazie perché le sue inchieste combattono l'illegalità. Ancora una volta il Tg satirico di Antonio Ricci mostra i muscoli con uno dei suoi inviati.