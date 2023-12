Roma, Dalla Chiesa sbotta: "Bonus agli operatori e cumuli di immondizia"

Gabriele Imperiale 12 dicembre 2023 a

Bonus agli operatori ecologici di Roma per il lavoro natalizio: ecco servita la bagarre tra Rita Dalla Chiesa e Alessandro Onorato. Ospiti di Quarta Repubblica su Rete 4, la deputata di Forza Italia e l’Assessore di Roma capitale si scatenano dopo aver visto un servizio sullo stanziamento di un bonus ai netturbini voluto dal sindaco Roberto Gualtieri per alcune giornata del periodo natalizio. “Vorrei mostrare le buste paga dei carabinieri o delle forze dell'ordine o dei vigili del fuoco o dei poliziotti – esordisce Dalla Chiesa – Anche loro lavorano 24 ore su 24 e non chiedono mai nessun bonus”. L’attacco della deputata va subito a segno: “Aumentiamo anche i carabinieri e la polizia, non vedo qual è il problema – controbatte infastidito Onorato – Il problema non è diminuire le buste paga, il problema è non criminalizzare una signora che a sessant'anni mette le mani nell'immondizia al ghiaccio con l'artrosi sulle mani”.

L’assessore ha perso il freno e continua la sua difesa a oltranza a Gualtieri e al bonus per dei giorni lavorativi peraltro già previsti dal contratto sottoscritto dagli operatori ecologici della Capitale: “Stiamo facendo una trasmissione dove sembra che il problema è una persona che gli dai 30 € in più – dice Onorato – Signori indigniamoci di altro”. Dalla Chiesa però non si scompone: “Il problema è che per quattro giorni che magari chiedono il bonus e magari hanno anche ragione a chiederlo – sottolinea la deputata – però ci sono altri 361 giorni in cui magari la sporcizia è lì, all'aria, non viene raccolta e noi viviamo con i cumuli di immondizia”. Tra Dalla Chiesa e Onorato ormai è scontro totale e i toni sono tesi. L’ex conduttrice televisiva Mediaset chiude però la contesa mettendo Onorato di fronte a un’innegabile verità: “Lei ha detto ‘lo fanno in tutte le città del mondo’, in tutte le città del mondo non c'è la sporcizia che c'è da noi a Roma però”.