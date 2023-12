Stasera Italia, Donzelli sbugiarda la sinistra: "A cosa serve il Mes"

11 dicembre 2023 a

A "Stasera Italia" si parla di Mes e dello scontro ideologico attorno all'ipotesi di ratificarlo. Giovanni Donzelli di Frateli d'Italia, smaschera il vero obiettivo della sinistra: strumentalizzare i finanziamenti europei per fare lotta politica senza mettere al centro gli interessi dell'Italia.

"Siamo sicuri che serva tenere bloccate delle risorse per uno strumento che nessuno vuole attivare?"



A #StaseraItalia interviene Giovanni Donzelli sulla ratifica del Mes pic.twitter.com/nikAWPkJoQ — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 11, 2023

"Evitiamo di fare del Mes una bandiera ideologica: serve o non serve? Le altre nazioni in Europa, anche chi lo ha ratificato, dice lo abbiamo ratificato ma non lo attiveremo mai. A questo punto ci chiediamo: siamo sicuri che serva tenere bloccati soldi e risorse per uno strumento che nessuno vuole attivare? Non possiamo prevedere di modificare il Mes in alcune parti o inserirlo in un contesto complessivo per cui possa diventare utile? Invece di farne una bandiera ideologica, se è uno strumento utile all'Italia lo prendiamo in considerazione, se serve solo alla sinistra per dire l'Italia si mette fuori dall'Europa