Stasera Italia, Porro al fianco di Vannacci: “Solo lui non può scrivere i libri. I magistrati…”

04 dicembre 2023

"Solo Vannacci non può scrivere libri". Nicola Porro, conduttore di Stasera Italia su Rete4, apre la sua trasmissione del 4 dicembre con un editoriale dedicato agli ultimi aggiornamenti riguardanti il generale Roberto Vannacci. E il tono del giornalista è critico per l’accerchiamento nei confronti del militare: “C’è questa storia un po’ kafkiana del generale Vannacci, tutti lo conoscete, il suo è stato il caso editoriale dell’anno, lo abbiamo invitato in tante trasmissioni televisive, però nel giorno in cui viene nominato capo di Stato Maggiore del comando delle forze operative terrestri, un nuovo incarico che pare non sia una promozione, parte un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Esattamente nello stesso giorno. Vannacci evidentemente ha scritto delle cose nel suo libro che non piacciono a molte persone, come invece piacciono a tante altre, tant’è che è diventato un caso editoriale. E’ un funzionario dello Stato e su questo il segretario del Pd Elly Schlein ha detto cose diverse da quelle che dice Vannacci, visto che in lui ha individuato un rischio. Di questo si indagherà nel procedimento disciplinare che lo riguarda”.

Dopo l'incarico avviata l'inchiesta. La mossa di Vannacci: "Licenza per motivi familiari"

“La domanda che voglio fare a tutti voi che siete a casa è la seguente – si interroga Porro -. Se un generale dell’esercito si permette di scrivere un libro su qualcosa che peraltro non riguarda esattamente la sua funzione, perché Il mondo al contrario è una sua visione del mondo, dal green alla famiglia, cose che hanno poco a che vedere con le attività operative di un generale dell’Esercito italiano, per quale motivo la stessa prudenza, lo stesso obbligo, lo stesso atteggiamento dovrebbero averlo un grande numero di magistrati, che sono come Vannacci funzionari dello Stato, che come Vannacci vengono pagati dai contribuenti, che come Vannacci hanno un ruolo delicato, forse ancora più delicato nel decidere la vita di noi che possiamo essere sottoposti alle questioni della giustizia”.