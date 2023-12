Depardieu di nuovo nella bufera per un documentario: "Commenti e gesti osceni"

09 dicembre 2023 a

Il comportamento dell'attore francese Gerard Depardieu nei confronti delle donne è stato messo sotto accusa in Francia dopo che un documentario lo ha mostrato mentre faceva ripetutamente commenti e gesti osceni durante un viaggio in Corea del Nord nel 2018. Il filmato, girato da una troupe cinematografica professionista, non era mai stato visto dal pubblico prima di essere incluso nel documentario d'inchiesta andato in onda sul canale nazionale France 2. Nel doc si vede il 74enne Depardieu emettere gemiti e commenti sessuali di fronte a delle donne, tra cui una bambina di 10 anni. Il 74enne Depardieu è stato indagato nel dicembre 2020 per stupro e violenza sessuale in seguito alle accuse dell'attrice Charlotte Arnould nel 2018. L'indagine è in corso. L'attore ha negato qualsiasi condotta criminale. Alcuni estratti del documentario sono diventati rapidamente virali sui social.

Nel documentario appare anche la comica francese Helene Darras, che ha accusato Depardieu di averle toccato il fondoschiena quando era una giovane comparsa nel film del 2008 'Disco'. La procura di Parigi ha riferito che Darras aveva presentato una denuncia contro Depardieu a settembre per presunta violenza sessuale. In una breve telefonata con i giornalisti che hanno lavorato al documentario, l'attore ha detto: "Tutta questa faccenda mi preoccupa profondamente" e ha rifiutato l'offerta di intervista. In ottobre ha pubblicato una lettera aperta sul quotidiano francese 'Le Figaro' in cui ha sostenuto di non aver "mai e poi mai abusato di una donna”. Il regista Marc Missonier afferma nel documentario di aver già sentito parlare dell'“atteggiamento inappropriato” di Depardieu, aggiungendo che lo "status" di star di fama mondiale un tempo lo ha protetto. Il sito francese di notizie investigative Mediapart all'inizio di quest'anno ha pubblicato informazioni secondo cui Depardieu è stato accusato di molestie, palpeggiamenti o aggressioni sessuali nei confronti di 13 giovani donne. Il documentario di France 2 afferma che il numero di chi lo accusa è arrivato a 16.