La veggente di Trevignano? Giampiero Mughini durissimo: "Tutte le porcate..."

La vicenda delle presunte apparizioni della Madonna di Trevignano continuano a fare discutere. L'attività di Gisella Cardia, la 53enne che da anni sostiene di ricevere messaggi dalla Madonna, entrare in estasi e vedere lacrimare sangue dal volto di una statuetta mariana riportata da Medjugorje è stata al centro di un reportage di Inside, spin off delle Iene. Non ha dubbi che si tratti di una finzione Giampiero Mughini, intervenuto venerdì 1 dicembre a Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5.

Lo scrittore e opinionista tv ha anche fatto un parallelismo tra la presunta veggente che riunisce ogni domenica centinaia di persone nel comune laziale e la disinformazione sul vaccino contro il Covid. "Noi sappiamo di vivere in una società in cui tutte le porcate hanno un seguito", è attacca Mughini. Insomma, molti italiani si "bevono" ogni storia. "Per dire di una cosa recente drammatica del nostro Paese", molti si sono convinti dell'"idea che i vaccini anti-Covid facessero addirittura male, ma senza di quelli avremmo avuto quattro volte i morti che sono stati" per la pandemia, afferma Mughini. Insomma, certe manifestazioni trovano terreno fertile nella nostra società. "Alla veggente... - conclude - auguro ogni bene".