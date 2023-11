Domenica In, confessione di Laura Pausini: "Problemuccio al cuore..."

26 novembre 2023 a

a

a

Laura Pausini canta ed emoziona nel salotto tv di Rai 1 Domenica In. Ospite di Mara Venier, la cantante romagnola, una delle poche star internazionali della canzone italiana, ha ripercorso la sua carriera ma non solo. Non sono mancati momenti di commozione e confessioni delicate, come il retroscena sull'Eurovision Song Contest 2022 che Pausini conduceva insieme ad Alessandro Cattelan e Mika. Fece discutere all'epoca il forfait di Pausini nei momenti finali dell'Eurofestival, tanto che si parlò di dissidi nel trio di conduttori e di liti dietro le quinte.

Chi condurrà Sanremo 2025, bomba sul dopo Amadeus: nome clamoroso

Oggi la versione della cantante: "Sai che io veramente da quando sono piccola ho un piccolissimo problemuccio al cuore - rivela Pausini - Tachicardia parossistica sovraventricolare. E mi è venuto quando presentavo l’Eurovision all’ultima serata, mai avuto questo problema così forte". Un disturbo con cui Pausini convive da sempre, ma che in quell'occasione si manifestò in modo più evidente. "Di base dico sempre tachicardia perché il cuore esplode. Non mi abituo a questa cosa", confessa a Venier.