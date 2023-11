Giulia Cecchettin, Cruciani sbotta: “Da uomo non mi sento colpevole”. E sul patriarcato…

21 novembre 2023 a

La discussione sulla nostra società e sui comportamenti del genere maschile nei confronti di quello femminile ha raggiunto il culmine negli ultimi giorni dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin. A perdere la pazienza contro chi accusa tutti gli uomini di essere violenti nei confronti delle donne è Giuseppe Cruciani, che ha alzato i toni durante la puntata del 20 novembre de La Zanzara, programma radiofonico che conduce su Radio 24: “La vicenda è tragica ovviamente, ma ripetete con me ‘Io non mi sento colpevole, io non mi sento colpevole, io non mi sento colpevole, io in quanto uomo non mi sento colpevole!’. Io non mi sento colpevole di un emerito ca**o! Qui l'unico colpevole è Filippo Turetta, non è né il patriarcato, né l'educazione sessuale che non c'è, né gli uomini in quanto tali. Il colpevole è uno str**zo assassino maledetto che dovrebbe stare in galera tutta la vita. Il vero problema è che in Italia c'è una marea di gente che ha ammazzato a coltellate, a pistolettate moglie e fidanzata ed oggi sono tutti liberi. Questo è il problema!”.