Giulia Cecchettin, l'ultimo post della sorella Elena. Cosa dice

In queste ore i riflettori sono puntati sul caso di Giulia Cecchettin. La giovane ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta e poi scaraventata in un fossato pochi giorni prima della sua festa di laurea. Negli ultimi giorni ha preso la parola anche la sorella di Giulia, Elena Cecchettin, che ha chiesto di non dimenticare l'accaduto e di creare le condizioni nel Paese affinché tragedie come questa non accadano mai più.

Non più di un anno fa, Elena ha dovuto fare i conti anche con la perdita della mamma. Per questo nel suo post su Instagram del 21 novembre, la ragazza mostra una foto che ritrae Giulia e la sua mamma abbracciate durante una gita in un sentiero di montagna. Il commento di Elena è: "Abbracciatevi anche per me".